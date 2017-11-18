Zafer gözaltında

Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç ve Konya eski Başkanı Ahmet Şan’ın ardından Zafer Biryol da ByLock’tan gözaltına alındı. Futbol yapılanmasında şok gözaltıların süreceği bildirildi

FUTBOLDA FETÖ operasyonu sürüyor. Konyaspor ve Fenerbahçe'de tanınan eski gol kralı Zafer Biryol, ByLock kullanıcısı olduğu iddiası ile gözaltına alındı ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında işlem yapılacağı öğrenildi. 2011'de futbolu bırakan ve Kanada'ya yerleşen Biryol, 2014'te FETÖ'nün medya organlarından Zaman gazetesine verdiği röportajda, 17/25 Aralık FETÖ yargı darbesinin ardından devletin Fetullahçı hainlerle yaptığı mücadeleyi eleştirip, "Bu insanlardan rahatsız olunması bana çok garip geliyor" ifadelerini de kullanmıştı.



SÜPER LİG'DEN İSİMLER VAR

FETÖ soruşturması kapsamında Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınıp itirafçı olan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan Bekir İrtegün'ün verdiği ifadesinde şok isimleri söylediği öğrenildi. Bekir'in 30 isim verdiği ve aralarında Süper Lig'de hala oynayan futbolcuların da bulunduğu bildirildi. FENERBAHÇE ve M.Başakşehirli eski stoperin ayrıca çok önemli bir kişi olduğu ifade edilen futbolun FETÖ imamının ismini de verdiği, bu kişinin yakalandığında FETÖ'yle organik bağı olan herkesin deşifre olacağı belirtildi.