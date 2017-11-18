Zafer gözaltında
Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç ve Konya eski Başkanı Ahmet Şan’ın ardından Zafer Biryol da ByLock’tan gözaltına alındı. Futbol yapılanmasında şok gözaltıların süreceği bildirildi
SÜPER LİG'DEN İSİMLER VAR
FETÖ soruşturması kapsamında Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınıp itirafçı olan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan Bekir İrtegün'ün verdiği ifadesinde şok isimleri söylediği öğrenildi. Bekir'in 30 isim verdiği ve aralarında Süper Lig'de hala oynayan futbolcuların da bulunduğu bildirildi. FENERBAHÇE ve M.Başakşehirli eski stoperin ayrıca çok önemli bir kişi olduğu ifade edilen futbolun FETÖ imamının ismini de verdiği, bu kişinin yakalandığında FETÖ'yle organik bağı olan herkesin deşifre olacağı belirtildi.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:27
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 42
Yorum
Aslan 14 YABANCIYI AZIZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMIRÖREN IKILISININ ISRARI ILE CIKARTILDI TÜRK FUTBOLU ÖNCE BU IKILIDEN KURTULMALI YOKSA NAFILE
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Beşiktaş, Fellaini'yi bedelsiz alacak!
Toplam 20
Yorum
gs4ever yahu bu adam haftada 150.000 euroya yakin para istiyor manu dan.nasil verecek bu parayi besiktas sanki daha az mi isteyecek sizden
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Beşiktaş evinde 'Buruk'
Toplam 9
Yorum
Aslan YERDEKI ADAM TACIZ EDILIYOR TEBKI VERINCE KIRMIZIYI YIYOR FEGHOULININ KIRMIZISI GELDI AKLIMA HAKEMLE BILE KAZANAMADILAR
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