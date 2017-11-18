FIFA'dan Cüneyt Çakır'a davet
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın aday hakemler seminerine katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Cüneyt Çakır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 25-29 Kasım'da düzenlenecek seminere katılacağı belirtildi.
Açıklamada, 10'u UEFA'dan toplam 36 üst düzey hakemin katılacağı seminerde, Video Yardımcı Hakem eğitiminin yanı sıra saha içi uygulamalar, görüntü analizleri, kural sınavı ve fiziksel yeterlilik testlerinin yapılacağı aktarıldı.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:36
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Biz ne farklar gördük!
Toplam 8
Yorum
adalet o farkları nasıl kapattığınızıda 2010-2011 sezonunda gördük. takımıda kendinizide dünyaya rezil ettiniz.
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
evet borç 412 milyon euro kur farkından dolayı yüksek gözüküyor euro 1 liraya düşse borç 412 milyon tl bide bu açıdan bakın
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 3
Yorum
Baboş Akhisar Maçında Penaltınız verildi, rakip 10 kişi bırakıldı, 7 de verildi.. Kusura bakma Fikocum hakem golü de kendisi mi atsa idi ?
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