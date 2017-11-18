 FIFA'dan Cüneyt Çakır'a davet – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    FIFA'dan 'a davet

    FIFA'dan Cüneyt Çakır'a davet

    FIFA kokartlı hakem , Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın aday hakemler seminerine katılacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 25-29 Kasım'da düzenlenecek seminere katılacağı belirtildi.

    Açıklamada, 10'u UEFA'dan toplam 36 üst düzey hakemin katılacağı seminerde, Video Yardımcı Hakem eğitiminin yanı sıra saha içi uygulamalar, görüntü analizleri, kural sınavı ve fiziksel yeterlilik testlerinin yapılacağı aktarıldı.

    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:36
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