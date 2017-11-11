"Uluslararası Kardeşlik Kupası" Kosova'nın

Mini dünya kupası olma özelliği taşıyan turnuvada Trakya Üniversitesinde (TÜ) öğrenim gören uluslararası öğrencilerin oluşturduğu 12 takım turnuvada 1 ay boyunca mücadele etti. Rakiplerini yenerek finale çıkan Türkmenistan ve Kosova takımları arasında maçı Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya yönetti.

Turnuvada, Kosova rakibi Türkmenistan'ı 7-5 yenerek şampiyon oldu.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, yaptığı açıklamada, turnuvanın TÜ'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler arasındaki kardeşlik bağlarını artırdığını anlattı.

Dernek olarak uluslararası öğrencilerin kaynaşması ve sosyal entegrasyonunu artırmak için projeler yaptıklarını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Dernek olarak 'Yarınlar Bizim İçin' projesini yürütüyoruz. Amacımız TÜ'de öğrenim gören öğrencilerimizin sosyalleşmesini sağlamak. Bu kapsamda gerçekleşen turnuvamızda farklı ülkelerden 12 takım mücadele etti. Finale, Kosova ve Türkmenistan takımları kaldı. Burada hem farklı ülkelerden öğrenciler birbirleriyle kaynaştılar hem de turnuvanın isminden yola çıkarak bir kardeşlik bağı kurdular. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir turnuva oldu. Katılım gösteren tüm öğrenci kardeşlerimi tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte daha güzel etkinliklerle yine bir araya geleceğiz."

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin de güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, öğrencileri ve derneği tebrik etti. Turnuvada birinci olan takım oyuncularına madalya, kupa ve bisiklet hediye edilirken ikinci takım oyuncularına da çanta hediye edildi.

Kosova takımının kaptanı Sedat Mazek, kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Turnuva çok güzel geçti. Buradan herkese teşekkür etmek istiyorum. Biz turnuvayı birincilikle bitirdik ancak önemli olan birlikte olmaktı. Bence dostluk kazandı. Böyle güzel bir ortamda bu turnuva sayesinde buluştuk." dedi.

Hakem Özgür Yankaya da kardeşlik içinde güzel bir etkinlik olduğunu, Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin buluştuğu maçı yönetmekten dolayı da gurur duyduğunu aktardı.

Kupa törenine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Zekeriya Bayrak, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Çağrı Muştu, TÜ Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Akıncı, Futbol Edirne İl Temsilcisi Yavuz Çiroz ve Voleybol Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç katıldı.