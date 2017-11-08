Koscielny bırakıyor!
Uzun yıllardır Fransa Milli Takımı formasını terleten Arsenalli Laurent Koscielny, 2018 Dünya Kupası sonrası milli takımı bırakacağını açıkladı.
32 yaşındaki Laurent Koscielny, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası sonrası milli formaya veda edeceğini açıkladı.
Koscielny, "Her şeyin bir sonu var. Dünya Kupası sonrası neredeyse 33 yaşında olacağım. Yerimi devretme vaktim olacak. Fransa Milli Takımı'nda eşimin de söylediği gibi toplayabildiğim kadar anı toplayabileceğim son 6 ayım kaldı." dedi.
2011 yılından bu yana 49 kez Fransa Milli Takım forması giyen Koscielny bir Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:40
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Altyapıda Bir cevher daha: Sefa Akgün
Toplam 10
Yorum
maserati kampa giden iki stoper de u-21 in yedek stoperleri?peki bunları neye göre belirledin İhsan derelioğlu ?sen ne için ordasın?
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Pektemek gider Töre gelir
Toplam 7
Yorum
atogen Töre futbolu unutmuş olabilir.
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Ligin en hırçını Beşiktaş, en centilmeni...
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ bu lafı gsli vatandaş neye dayanarak söyledi anlamadım maicon gibi bir gerçek var geride kalan 4 haftada net 4 kırmızı görmesi gerekliydi !
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