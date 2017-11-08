Koscielny bırakıyor!

32 yaşındaki Laurent Koscielny, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası sonrası milli formaya veda edeceğini açıkladı.

Koscielny, "Her şeyin bir sonu var. Dünya Kupası sonrası neredeyse 33 yaşında olacağım. Yerimi devretme vaktim olacak. Fransa Milli Takımı'nda eşimin de söylediği gibi toplayabildiğim kadar anı toplayabileceğim son 6 ayım kaldı." dedi.

2011 yılından bu yana 49 kez Fransa Milli Takım forması giyen Koscielny bir Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi.