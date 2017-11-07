İki ay parasını alamayan serbest kalacak!
Profesyonel Futbolcular Birliği, FIFA ile anlaşarak transfer sisteminde yeni bir Bosman kararı etkisi yaratabileceği söylenen davasını geri çekti. FIFA-FIFPRO anlaşması ile FIFA kulüplerin iki ay parasını ödemediği futbolcuların serbest kalmasını ve futbolculara kadro dışı bırakılıp yalnız başına idman yapma cezası verilmeyeceğini kabul etti.
Taraflar arasında anlaşmanın 18 aylık pazarlıklar sonucu sağlandığı, FIFPRO'nun da buna karşılık olarak 2015'te Avrupa Komisyonu'na açtığı transfer sistemi üzerinde yeni bir Bosman kararları etkisi yaratabileceği öne sürülen davayı geri çektiği belirtildi.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:23
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 43
Yorum
GENÇFB FENERDE AZİZ VE AYKUT ACİLEN KADRO DIŞI BIRAKILMALIDIR.
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Gerçek Trabzon yakında
Toplam 1
Yorum
ged 61 inşallah gerçek trabzonsporu izleriz..ve inşallah bu sözler yalan rüzgarının yalanları ve kandırmacaları gibi olmaz...
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 78
Yorum
lefter artık hiçbir maça gitmem..........
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