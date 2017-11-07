 İki ay parasını alamayan serbest kalacak! – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    İki ay parasını alamayan serbest kalacak!

    İki ay parasını alamayan serbest kalacak!

    Profesyonel Futbolcular Birliği, ile anlaşarak transfer sisteminde yeni bir Bosman kararı etkisi yaratabileceği söylenen davasını geri çekti. - anlaşması ile FIFA kulüplerin iki ay parasını ödemediği futbolcuların serbest kalmasını ve futbolculara kadro dışı bırakılıp yalnız başına idman yapma cezası verilmeyeceğini kabul etti.

    ve Profesyonel Futbolcular Birliği anlaştı. Buna göre taraflar arasında 6 yıl süreyle işbirliği anlaşması imzalandı. , , Avrupa Kulüpler Birliği ve Dünya Ligleri Forumu, FIFA'nın yeni oluşturduğu Futbol Paydaşları Komitesi şemsiyesi altında çalışacak. FIFA, kurallarında 'nun talep ettiği değişiklikler yapacak. Bunların en önemlileri, ödemeleri iki ay geciken futbolcunun serbest kalması ve kulüplerin futbolculara ''Kadro dışı bırakıldın. Artık yalnız başına antrenman yapacaksın'' yaptırımını uygulayamayacak olması.

    Taraflar arasında anlaşmanın 18 aylık pazarlıklar sonucu sağlandığı, FIFPRO'nun da buna karşılık olarak 2015'te Avrupa Komisyonu'na açtığı transfer sistemi üzerinde yeni bir Bosman kararları etkisi yaratabileceği öne sürülen davayı geri çektiği belirtildi.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:23
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