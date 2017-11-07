Geliri Ampute Milli Futbol Takımı'na bağışlanacak

Gaziantep'te düzenlenen alışveriş şenliği kapsamında kurulan özel stantlarda ünlü sporcuların forma, top, eldiven ve kramponları satışa çıkarıldı. İki gün sürecek olan şenlikte elde edilecek gelir ise Ampute Milli Futbol Takımı'na bağışlanacak.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür Sanat Merkezi'nde Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) tarafından Alışveriş Şenliği düzenlendi. İki gün sürecek şenlikte kurulacak olan özel stantlarda ünlü futbolcu ve basketbolcuların forma, top, eldiven ve kramponları satışa sunulacak. Özel stantta Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol eski Milli Takım oyuncusu ve menajeri Kerem Tunçeri ile Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın imzalı formaları, Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın eldivenleri, Galatasaray'dan Selçuk İnan ve Gomis'in tüm takım imzalı formaları ve topları, Fenerbahçe'den Mehmet Topal, Ozan Tufan, Volkan Demirel, Mathieu Valbuena, Robin Van Persie'nin tüm takım imzalı formaları ve topları, Beşiktaş Kulübü'nün tüm takım imzalı formaları satışa sunulacak. Elde edilecek gelirler ise Ampute Milli Futbol Takımı'na bağışlanacak.



Şenliğin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin başarılı iş kadınlarının İstanbul markalarıyla marka şehir Gaziantep'e geldiğini belirterek, "'Gaziantep'e gelme zamanı' sloganıyla çok özel bir kampanyamız var. Neden Gaziantep'e geleceksiniz? Çünkü bir kültür ve sanat merkezi olan Gaziantep'e geleceksiniz, bir lezzet başkenti olan Gaziantep'e geleceksiniz. Ailesiyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en güzel Hayvanat Bahçesini görmek için Gaziantep'e geleceksiniz. Bu güzel mozaiği içerisinde BİKAP'ın şehrimizde olması, İstanbul'un gözde markalarıyla burada olması önemli" dedi.



HEDEF, ŞENLİĞİ ULUSLARARASI BOYUTA GETİRDİ

Şahin, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla düzenlenen şenlikte yer almaktan gurur duyduğunu belirterek, "Şenliğin, yerli markasıyla Gaziantep'i Gaziantep yapan markalarla birlikte olması başka bir güzelliği, derinliği ve zarafeti getiriyor. Bu şenliğin bu yıl birincisini düzenledik, inşallah ikincisini, üçüncüsünü düzenler, şenliğimizi uluslararası bir boyuta getiririz. 'Yerelden evrensele, gelenekten geleceğe' bakış açısıyla hepimizin söyleyecek çok şeyi var. Kadınların bakışı, duygusal zekası, tasarım kabiliyeti ve halkla iletişim boyutuyla sosyal hayatta kadınlar çok iddialı. Biz onların bu iddiasına karşı, 'gelin birlikte tüm dünyaya bir ses verelim, Gaziantep'ten ve Gaziantep'in bu özgün mimarisi içerisinden özgün tasarımlarla bir fark yaratalım ve bu şenliği büyüterek devam ettirelim' diyoruz. Şenlikte ayıca sosyal sorumluluk projeleri sunuluyor, organ bağışından tutun da Ampute Milli Takımı'yla ilgili sosyal destekler var. Hepsi birleştiği zaman, burada insana dokunan herkesin kendi yaşamında arayıp ta bulmak istediği her şeyi sunan bir bakış açısı var. Kadınların özgün tasarımı, girişimciliği, cesareti, feraseti ve vizyonu Gaziantep'in zenginliğine zenginlik katacak" diye konuştu. Konuşmasının ardından BİKAP Alışveriş Şenliği'nin kurdelesini kesen Başkan Şahin, stantları tek tek gezdi. Ayrıca 3 başarılı iş kadını Bilge Kuru Eren, Lion Diamond Kurucusu Öznur Yakın ve Ebru Erbaş'ın koordinatörlüğündeki şenlik alışveriş ile sosyal sorumluluğu bir araya getirecek. Kermesin de düzenleneceği şenlikte, Özlem Yıldız, Aslı Şen, Pınar Altuğ Atacan, Ayşe Tolga, Fulya Gündoğdu, Sinem Güven, Emel yıldırım ve Melda Aksu gibi isimler de markalarıyla alışveriş şenliğinde olacak.

Şenlikte, Gaziantep Rotary Kulüp tarafından organ bağışı standı kurulacak.