Geliri Ampute Milli Futbol Takımı'na bağışlanacak
Gaziantep'te düzenlenen alışveriş şenliği kapsamında kurulan özel stantlarda ünlü sporcuların forma, top, eldiven ve kramponları satışa çıkarıldı. İki gün sürecek olan şenlikte elde edilecek gelir ise Ampute Milli Futbol Takımı'na bağışlanacak.
Şenliğin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin başarılı iş kadınlarının İstanbul markalarıyla marka şehir Gaziantep'e geldiğini belirterek, "'Gaziantep'e gelme zamanı' sloganıyla çok özel bir kampanyamız var. Neden Gaziantep'e geleceksiniz? Çünkü bir kültür ve sanat merkezi olan Gaziantep'e geleceksiniz, bir lezzet başkenti olan Gaziantep'e geleceksiniz. Ailesiyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en güzel Hayvanat Bahçesini görmek için Gaziantep'e geleceksiniz. Bu güzel mozaiği içerisinde BİKAP'ın şehrimizde olması, İstanbul'un gözde markalarıyla burada olması önemli" dedi.
HEDEF, ŞENLİĞİ ULUSLARARASI BOYUTA GETİRDİ
Şahin, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla düzenlenen şenlikte yer almaktan gurur duyduğunu belirterek, "Şenliğin, yerli markasıyla Gaziantep'i Gaziantep yapan markalarla birlikte olması başka bir güzelliği, derinliği ve zarafeti getiriyor. Bu şenliğin bu yıl birincisini düzenledik, inşallah ikincisini, üçüncüsünü düzenler, şenliğimizi uluslararası bir boyuta getiririz. 'Yerelden evrensele, gelenekten geleceğe' bakış açısıyla hepimizin söyleyecek çok şeyi var. Kadınların bakışı, duygusal zekası, tasarım kabiliyeti ve halkla iletişim boyutuyla sosyal hayatta kadınlar çok iddialı. Biz onların bu iddiasına karşı, 'gelin birlikte tüm dünyaya bir ses verelim, Gaziantep'ten ve Gaziantep'in bu özgün mimarisi içerisinden özgün tasarımlarla bir fark yaratalım ve bu şenliği büyüterek devam ettirelim' diyoruz. Şenlikte ayıca sosyal sorumluluk projeleri sunuluyor, organ bağışından tutun da Ampute Milli Takımı'yla ilgili sosyal destekler var. Hepsi birleştiği zaman, burada insana dokunan herkesin kendi yaşamında arayıp ta bulmak istediği her şeyi sunan bir bakış açısı var. Kadınların özgün tasarımı, girişimciliği, cesareti, feraseti ve vizyonu Gaziantep'in zenginliğine zenginlik katacak" diye konuştu. Konuşmasının ardından BİKAP Alışveriş Şenliği'nin kurdelesini kesen Başkan Şahin, stantları tek tek gezdi. Ayrıca 3 başarılı iş kadını Bilge Kuru Eren, Lion Diamond Kurucusu Öznur Yakın ve Ebru Erbaş'ın koordinatörlüğündeki şenlik alışveriş ile sosyal sorumluluğu bir araya getirecek. Kermesin de düzenleneceği şenlikte, Özlem Yıldız, Aslı Şen, Pınar Altuğ Atacan, Ayşe Tolga, Fulya Gündoğdu, Sinem Güven, Emel yıldırım ve Melda Aksu gibi isimler de markalarıyla alışveriş şenliğinde olacak.
Şenlikte, Gaziantep Rotary Kulüp tarafından organ bağışı standı kurulacak.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 15:30
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Kocaman'ın sözleşmesinde ilginç madde
Toplam 12
Yorum
UZMAN DR HAKEMDEN CANININ YANMASI İÇİN İYİMİ OYNAMAK GEREK. CÜNEYT ÇAKIR BUZ GİBİ GOLÜ VERMEDİ. İŞTE O AN LİGİN KADERİ DEĞİŞTİ. SUNİ BİR LİG OLDU.
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Emre Mor: "Milli takıma gelmeyeceğim!"
Toplam 8
Yorum
Milligüç Milli takım kulüp takımı değil, haklı olsa bile böyle açıklama yapamaz daha yaşı başı kaç, Milli Takım tercih değildir, Milli görevdir...
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 9
Yorum
mikayil baz ula kavgada atılmaz bu tekme yazık ya
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