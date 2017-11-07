''Biz Arda ve Burak abilerimizden gördüklerimizi...''
A Milli Takım ve Milan’ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, "4 ay cezanın ardından kendimi toparlayabildim ve Milan’a transferim gerçekleşti. Alışmak ve takıma adapte olmak kolay değildi. Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyorum" dedi. 23 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın gençleştiğini belirterek, ilk turnuvada başarılı olmayı diledi.
"TOPARLANMAK KOLAY OLMADI"
Kendisi için 4 aylık cezanın ardından toparlamanın kolay olmadığını söyleyen başarılı futbolcu, "4 ay cezanın ardından kendimi toparlayabildim ve Milan'a transferim gerçekleşti. Dile alışmak ve takıma adapte olmak kolay değildi. Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım ve hoca çok yardımcı oluyor. İtalya'da kendimi iyi hissediyorum. Güzel bir şehirdeyim. Taraftarlarımız çok iyi. Benim için en önemlisi kendimi geliştirip büyük oyuncu olmak. Adapte olmak için çok çalışıyorum. Umarım iyi maçlar çıkarıp kendimi oraya adapte ederim" açıklamasını yaptı.
"ÖNÜMÜZDEKİ İLK TURNUVAYA İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ"
Milan'da forma giymenin kolay olmadığını söyleyen Çalhanoğlu, "10 numarayı aldığım için herkesin gözü üzerimde. Ligdeki ilk golümü attığım için çok mutluyum. Biraz uzun sürdü ama 4 aydan sonra bazı şeyler çok kolay olmuyor. Fizik olarak herkesin daha gerisindeydim. Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Çok çalıştım ve çaba gösterdim. Bu gol de beni motive etti. İnşallah önümüzdeki günler ve aylarda daha iyi oynayıp daha çok gol atarım" diye konuştu.
"GENÇ OYUNCULAR VAR"
A Milli Takım'ın gençleştiğini de sözlerine ekleyen başarılı oyuncu, "Takıma baktığımız zaman çok genç oyuncular var. Tecrübe olarak ben, Oğuzhan, Cenk gibi isimler de var. Biz Arda abilerden, Burak abilerden gördüklerimizi gençlere yansıtmak istiyoruz. Onlar bu zamana kadar bize çok yardımcı oldu. Elimizden geleni yapacağız. Çok çalışıp fiziksel olarak güçlü olmalıyız. Milli takımlarda en çok fizik gücü kuvvetli takımlar öne çıkıyor. Çok genç, istekli ve arzuluyuz. Bunu antrenmanlarda görüyorum. Çok yetenekli oyuncularımız var ama sadece yetenek yetmiyor, çok çalışmak gerekiyor. Bu aylarda iyi hazırlanıp turnuvaya iyi başlamak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 15:13
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Kocaman'ın sözleşmesinde ilginç madde
Toplam 12
Yorum
UZMAN DR HAKEMDEN CANININ YANMASI İÇİN İYİMİ OYNAMAK GEREK. CÜNEYT ÇAKIR BUZ GİBİ GOLÜ VERMEDİ. İŞTE O AN LİGİN KADERİ DEĞİŞTİ. SUNİ BİR LİG OLDU.
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Emre Mor: "Milli takıma gelmeyeceğim!"
Toplam 8
Yorum
Milligüç Milli takım kulüp takımı değil, haklı olsa bile böyle açıklama yapamaz daha yaşı başı kaç, Milli Takım tercih değildir, Milli görevdir...
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 9
Yorum
mikayil baz ula kavgada atılmaz bu tekme yazık ya
''Biz Arda ve Burak abilerimizden gördüklerimizi...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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