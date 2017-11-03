Erdoğan Şenay'ı kaybettik
Spor basınının duayen isimlerinden Erdoğan Şenay hayata gözlerini yumdu
Milliyet Gazetesi eski spor yazarlarından Erdoğan Şenay hayata gözlerini yumdu. Şenay'ın vefat haberi spor ve iş dünyasında büyük üzüntüye yol açtı. Erdoğan Şenay'ın cenazesinin pazar günü toprağa verileceği bildirildi.
1938 yılında İstanbul'da doğan Şenay, Çapa Kulübü'nde futbolcu ve yönetici olarak görev almış spor yazarlığına Tercüman Gazetesi'nde başlamıştı. Daha sonra Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde uzun yıllar yazılar yazan Şenay, Futbol Federasyonu'nda da etkin görevler almıştı. Erdoğan Şenay, amatör sporun güçlenmesi ve futbolun çağdaş biçimde uygulanması yolunda da büyük çaba harcamıştı.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:23
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
karakartal Merak ediyorum aday kadro listesini kim yazıpta Lucescunun eline tutuşturuyor. TFF'nin Lucescu ile anlaşması böylemi.
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
Reis Yahu arkadaş bıktık bu milli takım aralarından beş maç üst üste izleyemedik Fifa bu işe bir çözüm bulsun artık
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
milli takım bu kadroyu cıkaranın anasını sikim
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