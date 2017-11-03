 Erdoğan Şenay'ı kaybettik – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    'ı kaybettik

    Erdoğan Şenay'ı kaybettik

    Spor basınının duayen isimlerinden hayata gözlerini yumdu

    Milliyet Gazetesi eski spor yazarlarından hayata gözlerini yumdu. Şenay'ın vefat haberi spor ve iş dünyasında büyük üzüntüye yol açtı. Erdoğan Şenay'ın cenazesinin pazar günü toprağa verileceği bildirildi.

    1938 yılında İstanbul'da doğan Şenay, Çapa Kulübü'nde futbolcu ve yönetici olarak görev almış spor yazarlığına Tercüman Gazetesi'nde başlamıştı. Daha sonra Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde uzun yıllar yazılar yazan Şenay, Futbol Federasyonu'nda da etkin görevler almıştı. Erdoğan Şenay, amatör sporun güçlenmesi ve futbolun çağdaş biçimde uygulanması yolunda da büyük çaba harcamıştı.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:23
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