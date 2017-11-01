 Takım finale çıktı taraftarlar sevinci abarttı – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Takım finale çıktı taraftarlar sevinci abarttı

    Takım finale çıktı taraftarlar sevinci abarttı

    4 Kasım'da Afrika Şampiyonlar Ligi'nde final maçına çıkacak olan 'nin taraftarları sürprizi biraz abarttı ve antrenman sahasını bastı.

    CAF Şampiyonlar Ligi Finali ilk maçında Wydad Casablanca ile 1-1 berabere kalan , 4 Kasım'da final maçına çıkacak. Final maçı öncesi taraftarlar ise Mısır ekibine bir sürpriz yaptı. Antrenman sahasına akın eden taraftarlar, takıma idman yaptırmadı. Afrika Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, 4 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'te oynanacak maç ile belli olacak.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:27
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