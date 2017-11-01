Takım finale çıktı taraftarlar sevinci abarttı
4 Kasım'da Afrika Şampiyonlar Ligi'nde final maçına çıkacak olan Al Ahly'nin taraftarları sürprizi biraz abarttı ve antrenman sahasını bastı.
CAF Şampiyonlar Ligi Finali ilk maçında Wydad Casablanca ile 1-1 berabere kalan Al Ahly, 4 Kasım'da final maçına çıkacak. Final maçı öncesi taraftarlar ise Mısır ekibine bir sürpriz yaptı. Antrenman sahasına akın eden taraftarlar, takıma idman yaptırmadı. Afrika Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, 4 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'te oynanacak maç ile belli olacak.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:27
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Yıldız futbolcudan flaş itiraf: Kendimi erkek gibi hissetmiyorum
Toplam 2
Yorum
fener kim olaki bu makat duşmanı çıkaramadık
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Yazıktır, ayıptır, günahtır
Toplam 12
Yorum
Erol Ultraaslan,selçuğa gösterdiğiniz tepkinin onda birini niçin yusuf namoğluna göstermiyorsunuz.
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Caner Erkin gerçeği...
Toplam 10
Yorum
Köyiçi Dinlenmesi ve kafasini dagitmasi sart. Dogru karar, zaten 6 maç cezasi var. Toparlan fisek.
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