Takım finale çıktı taraftarlar sevinci abarttı

CAF Şampiyonlar Ligi Finali ilk maçında Wydad Casablanca ile 1-1 berabere kalan Al Ahly, 4 Kasım'da final maçına çıkacak. Final maçı öncesi taraftarlar ise Mısır ekibine bir sürpriz yaptı. Antrenman sahasına akın eden taraftarlar, takıma idman yaptırmadı. Afrika Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, 4 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'te oynanacak maç ile belli olacak.