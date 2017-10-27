Azerbaycan, Prosinecki ile yollarını ayırıyor
Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), milli takım teknik direktörü Robert Prosinecki'nin sözleşmesinin uzatılmadığını duyurdu.
AFFA'dan yapılan açıklamada, federasyon başkanı Rövnak Abdullayev ile Prosinecki'nin bir araya geldiği ve 48 yaşındaki Hırvat teknik adamın sözleşmesinin uzatılmaması yönünde karşılıklı anlaşma sağlandığı bildirildi.
Prosinecki, 2014 yılının aralık ayında Alman Berti Vogts'tan boşalan milli takım teknik direktörlüğüne getirilmişti.
2012-2013 yıllarında Kayserispor'u çalıştıran Prosinecki'yi bu sezon Bursaspor transfer etmek istemiş fakat AFFA bu transfere onay vermemişti.
Azerbaycan Milli Takımı, Prosinecki yönetiminde katıldığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçlarını 10 puanla 5. sırada tamamlamıştı.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:11
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 17
Yorum
realty GS milyonlar borçlandı şampiyon yapılmazsa kulüp batar. Hiç boşuna kimse ümitlenmesin GS'yi şampiyon yapacaklar.
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 17
Yorum
dızboyu Terbiyesızlık dız boyu birde bjk i hakemler federasyon kolluyor dıyorlar biz iki yıl hakkımızla şampıyon olduk en buyuk kanıtı avrupa
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''Hedefim başkanlık''
Toplam 1
Yorum
adalet Senden koç olmaz olsa olsa Amigo olur.Sende Galatasarayın amigosu olduğunu ilan ettin.Fenerbahçeyide ancak rüyanda görürsün.
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