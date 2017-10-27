 Azerbaycan, Prosinecki ile yollarını ayırıyor – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Azerbaycan, Prosinecki ile yollarını ayırıyor

    Azerbaycan, Prosinecki ile yollarını ayırıyor

    Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), milli takım teknik direktörü 'nin sözleşmesinin uzatılmadığını duyurdu.

    AFFA'dan yapılan açıklamada, federasyon başkanı Rövnak Abdullayev ile Prosinecki'nin bir araya geldiği ve 48 yaşındaki Hırvat teknik adamın sözleşmesinin uzatılmaması yönünde karşılıklı anlaşma sağlandığı bildirildi.

    Prosinecki, 2014 yılının aralık ayında Alman Berti Vogts'tan boşalan milli takım teknik direktörlüğüne getirilmişti.

    2012-2013 yıllarında Kayserispor'u çalıştıran Prosinecki'yi bu sezon Bursaspor transfer etmek istemiş fakat AFFA bu transfere onay vermemişti.

    Azerbaycan Milli Takımı, Prosinecki yönetiminde katıldığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçlarını 10 puanla 5. sırada tamamlamıştı.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:11
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