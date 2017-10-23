Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 10 binden fazla Çinli sporcunun yasaklı madde kullandığı yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlattı.
WADA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Alman televizyon kanalı ARD'de yayınlanan bir belgeseldeki 1980 ve 1990'lı yıllarda Çin'de sistematik doping yapıldığına ilişkin iddialar üzerine soruşturma açıldığı bildirildi. Söz konusu belgeselde, o dönem Çin'in olimpik milli takımında doktorluk yapan Xue Yinxian, 1980 ve 1990'lı yıllarda futbol, atletizm, yüzme, voleybol, basketbol, masa tenisi, atlama, cimnastik ve halter branşlarında olmak üzere ülkedeki 10 binden fazla sporcunun yasaklı madde kullandığını iddia etmişti. Çin'in büyük organizasyonlardaki tüm madalyalarının doping sayesinde kazanıldığını savunan Xue Yinxian, bir cimnastikçiye yasaklı madde vermeyi reddettiği gerekçesiyle milli takımdan uzaklaştırıldığını öne sürmüştü.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:32
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
WADA'dan Çin'deki doping iddialarına soruşturma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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