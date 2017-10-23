UEFA'dan Özçiğdem'e görev
FIFA kokartlı kadın hakem Meliz Özçiğdem, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri 4. Grup'ta yarın oynanacak İsveç-Macaristan müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Boras şehrindeki Boras Arena'da TSİ 19.45'te başlayacak müsabakada, Meliz Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Betül Nur Yılmaz üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İsveç Futbol Federasyonundan Asa Olsson olacak.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:09
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
UEFA'dan Özçiğdem'e görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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