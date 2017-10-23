TFF'den İşitme Engelliler Milli Takımı'na ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, son olimpiyat şampiyonu İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen ziyarette, milli takımın temmuz ayında Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda elde ettiği şampiyonluktan dolayı tebrik edildiği bildirildi.
Açıklamada, milli takımın, TFF'nin verdiği özel ödül nedeniyle Cengiz Zülfikaroğlu ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür ettiği kaydedildi. TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme maçları hazırlıklarını Manavgat'ta yaptığı kampta sürdürüyor.
Milliler, elemelerdeki ilk maçında 29 Ekim'de İngiltere ile karşılaşacak.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:07
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
TFF'den İşitme Engelliler Milli Takımı'na ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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