TFF'den İşitme Engelliler Milli Takımı'na ziyaret

TFF'den yapılan açıklamada, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen ziyarette, milli takımın temmuz ayında Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda elde ettiği şampiyonluktan dolayı tebrik edildiği bildirildi.



Açıklamada, milli takımın, TFF'nin verdiği özel ödül nedeniyle Cengiz Zülfikaroğlu ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür ettiği kaydedildi. TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme maçları hazırlıklarını Manavgat'ta yaptığı kampta sürdürüyor.



Milliler, elemelerdeki ilk maçında 29 Ekim'de İngiltere ile karşılaşacak.