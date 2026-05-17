Lorient-Le Havre maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Stade Le Moustoir, Ligue 1'de kalma hesaplarını doğrudan etkileyecek taktiksel bir mücadeleye sahne olacak. Ev sahibi Lorient, bu sezon sergilediği inişli çıkışli grafiğe rağmen topladığı 45 puanla 9. sırada kendine yer buldu ve hedefsiz bir şekilde son haftaya girdi. Teknik direktör Olivier Pantaloni'nin öğrencileri, üzerlerinde hiçbir baskı olmadan taraftarlarına güzel bir kapanış maçı izletmek niyetinde. Konuk ekip Le Havre cephesinde ise tüm hesaplar ligde kalmak üzerine kurulu. 32 puanla 14. sırada yer alan Normandiya temsilcisi, düşme potasındaki rakipleriyle olan puan farkını korumak için bu deplasmandan en az 1 puan çıkarmayı hedefliyor. Teknik direktör Didier Digard'ın ekibinde sakatlıklar ve kritik cezalılar son hafta öncesi teknik heyetin elini zorlaştırıyor. İşte Lorient-Le Havre maçının detayları!

Lorient-Le Havre MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftası kapsamındaki Lorient-Le Havre maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Lorient-Le Havre MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de start alacak.

Lorient-Le Havre MAÇI HANGİ KANALDA?

Lorient-Le Havre maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.