Strasbourg-Monaco CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stade de la Meinau'da hem prestij hem de lig sıralaması açısından büyük önem taşıyan bir 90 dakika oynanacak. Ev sahibi Strasbourg, bu sezon sergilediği dirençli futbolla ligin istikrarlı ekiplerinden biri oldu ve topladığı 50 puanla 8. sırada kendine yer buldu. Teknik Direktör Gary O`Neil yönetimindeki ev sahibi, taraftarı önünde oynayacağı bu son maçta Monaco'yu devirerek sezonu moralli ve görkemli bir şekilde kapatmak istiyor. Kendi sahasında hücum futbolunu tercih eden Strasbourg, hızlı kanat akınlarıyla Monaco savunmasını zorlamaya çalışacak. Konuk ekip cephesinde ise hedef ligi 7. sıradaki yerini koruyarak, hatta üstündeki rakiplerinin hata yapmasını bekleyerek tamamlamak. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizen Monaco, 54 puanla Avrupa potasının hemen ardında yer alıyor. Kadro kalitesi olarak ligin üst düzey takımlarından biri olan Monaco, deplasmanda oyunun kontrolünü elinde tutarak sonuca gitmek niyetinde. İşte Strasbourg-Monaco maçının detayları!

Strasbourg-Monaco MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftası kapsamındaki Strasbourg-Monaco maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Strasbourg-Monaco MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de start alacak.

Strasbourg-Monaco MAÇI HANGİ KANALDA?

Strasbourg-Monaco maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.