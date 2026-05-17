Ziraat Türkiye Kupası
Fransa Ligue 1 CANLI İZLE | Paris FC-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI İZLE | Paris FC-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’in 34. ve son haftasında Paris FC ile PSG, Stade Jean Bouin karşı karşıya geliyor. 41 puanla 11. sırada yer alan ve ligde kalmayı çoktan garantileyen Paris FC, şampiyon komşusunu devirerek taraftarına unutulmaz bir sezon sonu hediyesi vermek istiyor. 76 puanla zirvede tek başına yer alan şampiyon PSG ise ligi görkemli bir derbi galibiyetiyle kapatmayı hedefliyor. Peki, Paris FC - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 07:31
Stade Jean Bouin, bu pazar, uzun yıllar sonra Ligue 1 sahnesinde oynanan nadir Paris derbilerinden birine ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Paris FC, bu sezon sergilediği dirençli futbolla ligin orta sıralarında kendine rahat bir yer buldu. Düşme korkusunu ya da Avrupa baskısını tamamen üzerinden atmış olan ev sahibi, sahaya tamamen prestij ve derbi gururu için çıkacak. Kendi sahasında şampiyona geçit vermemek adına ekstra motive olması beklenen Paris FC, katı savunma disipliniyle dev rakibini şaşırtmaya çalışacak. Konuk ekip PSG cephesinde ise kutlamalar ve şampiyonluk sarhoşluğu devam ediyor. Ligue 1'de 76 puanla kupayı müzesine götürmeyi garantileyen Luis Enrique'nin öğrencileri, sezonun bu son maçında hem rotasyon yapıp genç oyunculara şans tanıyabilir hem de as oyuncularıyla derbi ciddiyetini koruyabilir. PSG, ligi en yüksek puanla bitirme ve başkentin gerçek hakimi olduğunu bir kez daha kanıtlayama motivasyonuyla sahada olacak. İşte Paris FC-PSG maçının detayları!

Paris FC-PSG MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftası kapsamındaki Paris FC-PSG maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Paris FC-PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de start alacak.

Paris FC-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris FC-PSG maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

