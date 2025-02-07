PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

PSG - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Fransa Ligue 1'de 21. haftada PSG ile Monaco kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PSG - MONACO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
PSG - Monaco maçı 7 Şubat Cuma günü saat 23.05'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.
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