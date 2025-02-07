  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken PSG ile Monaco 21. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 15:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

PSG - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 21. haftada PSG ile Monaco kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - MONACO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Monaco maçı 7 Şubat Cuma günü saat 23.05'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan hücuma flaş takviye!
Beşiktaş'ın Sivasspor kafilesi açıklandı
DİĞER
Son dakika haberi: Temsilcilerimiz UEFA kadrolarını belirledi! G.Saray'da yeni transfer listede yok...
CHP'de 3'lü kriz! Mansur Yavaş'tan "daha erken" çıkışı! Özgür Özel'e "Ekrem İmamoğlu" resti: Yedek olmam | Kim ne teklif edecek?
Boluspor maçında parlamıştı! Ayrılık...
Cengiz'i yıkan haber! Yerine 2 futbolcu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern Münih - Werder Bremen maçı ne zaman? Bayern Münih - Werder Bremen maçı ne zaman? 15:45
Beşiktaş'ın Sivasspor kafilesi açıklandı Beşiktaş'ın Sivasspor kafilesi açıklandı 15:30
Arroyo'nun İstanbul'a geliş vakti belli oldu! Arroyo'nun İstanbul'a geliş vakti belli oldu! 15:18
Fransa bu ismi konuşuyor! Fenerbahçe peşine düştü... Fransa bu ismi konuşuyor! Fenerbahçe peşine düştü... 15:09
Beşiktaş Sivas deplasmanına hazır! Beşiktaş Sivas deplasmanına hazır! 15:02
F.Bahçe'de hazırlıklar devam ediyor F.Bahçe'de hazırlıklar devam ediyor 14:57
Daha Eski
Yeni transferler ilk antrenmanına çıktı! Yeni transferler ilk antrenmanına çıktı! 14:44
PSG - Monaco maçı ne zaman? PSG - Monaco maçı ne zaman? 14:37
Cengiz'i yıkan haber! Yerine 2 futbolcu Cengiz'i yıkan haber! Yerine 2 futbolcu 14:34
ManU açıkladı! Altay şoku... ManU açıkladı! Altay şoku... 14:30
G.Saray'da Carlos Cuesta gelişmesi! G.Saray'da Carlos Cuesta gelişmesi! 14:25
Boluspor maçında parlamıştı! Ayrılık... Boluspor maçında parlamıştı! Ayrılık... 14:01