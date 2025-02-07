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Haberler Fransa Ligue 1 Nantes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Nantes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Nantes ile Brest 21. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 14:00 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 14:00
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Nantes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Nantes - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 21. haftada Nantes ile Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - BREST NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Brest maçı 7 Şubat Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından yayınlanacak.

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