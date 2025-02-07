Nantes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Nantes - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Fransa Ligue 1'de 21. haftada Nantes ile Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
NANTES - BREST NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Nantes - Brest maçı 7 Şubat Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından yayınlanacak.
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