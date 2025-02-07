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Haberler Fransa Ligue 1 PSG 4-1 Monaco (MAÇ SONUCU-ÖZET) Al Musrati ilk maçına çıktı!

PSG 4-1 Monaco (MAÇ SONUCU-ÖZET) Al Musrati ilk maçına çıktı!

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor. PSG ile Monaco 21. hafta maçında karşı karşıya geldi. PSG, Al Musrati'nin oyuna 62. dakikada dahil olduğu müsabakada Monaco'yu 4-1 yendi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 01:00
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PSG 4-1 Monaco (MAÇ SONUCU-ÖZET) Al Musrati ilk maçına çıktı!

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 21. haftada PSG ile Monaco kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım karşılaşmayı 4-1 kazanmasını bildi. PSG'nin galibiyet golleri 6. dakikada Vitinha, 54. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 57 ile 90. dakikalarda Ousmane Dembele'den geldi. Monaco'nun tek sayısını ise 17. dakikada Denis Zakaria kaydetti.

Öte yandan Beşiktaş'tan ara transferde Monaco'ya kiralık olarak giden Al Musrati 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla PSG 53 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Monaco ise 37 puanla 3. sırada kaldı.

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