Lorient - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lorient ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lorient - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LORİENT - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lorient - PSG maçı 24 Nisan Çarşamba günü saat 20:00'de BeIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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