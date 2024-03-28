Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lille ile Lens karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 11:10
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Lille - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lille ile Lens kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Lens maçı 29 Mart Cuma günü saat 23.00'te beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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