Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. PSG ile Lille karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 15:06 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 07:36
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PSG - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. PSG ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Lille maçı 10 Şubat Cumartesi günü saat 23:00'da BeIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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