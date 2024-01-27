Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Brest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Brest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. PSG ile Brest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 13:50
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PSG - Brest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

PSG - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. PSG ile Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Brest maçı 28 Ocak Pazar günü saat 22.45'te BeIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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