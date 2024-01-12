Rennes - Nice maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Rennes - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Rennes ile Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Nice maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 23.00'te BeIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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