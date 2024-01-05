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Messi saygı görmedi

PSG’nin yıldızı Mbappe, Messi ile oynamayı çok özlediğini belirtip “O, Fransa’da hak ettiği saygıyı yeterince görmedi” diye konuştu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Messi saygı görmedi

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, eski takım arkadaşı Lionel Messi hakkında konuştu. Messi ile oynamayı çok özlediğini söyleyen Mbappe, "Lionel Messi ile beraber oynamayı çok özledim. O çok özel bir oyuncuydu ve onunla aynı takımı paylaşmak da çok özeldi" dedi. Messi'nin saygıyı hak ettiğini söyleyen Mbappe, "Leo, saygıyı sonuna kadar hak eden bir futbolcu. Ancak maalesef Fransa'da hak ettiği saygıyı yeterince görmedi. O takımdaysa top sizin ayağınıza kalacak demektir. Bu sadece Messi'nin sağlayabileceği bir lüks" ifadelerini kullandı. 25 yaşındaki Mbappe, bu sezon çıktığı 23 resmi maçta 22 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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