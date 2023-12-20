Haberler Fransa Ligue 1 Nice - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nice ile Lens karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Nice - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 11:51 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 11:51
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Nice - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nice - Lens kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Lens maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 22:45'te BeIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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