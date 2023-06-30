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Fransız ekibi Nice teknik direktörlüğe Francesco Farioli'yi getirdi!

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Nice, teknik direktörlük görevine Francesco Farioli'yi getirdiğini duyurdur. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 22:49
Fransız ekibi Nice teknik direktörlüğe Francesco Farioli'yi getirdi!

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Nice, teknik direktörlük görevine Francesco Farioli'yi getirdi.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İtalyan teknik adamın pazartesi günü görevine başlayacağı kaydedildi.

Farioli, kariyerinde daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırmıştı.

Kulüp başkanı Jean-Pierre Rivere, Farioli'nin takımın hedefleriyle mükemmel bir şekilde örtüştüğünü belirterek, "Çok profesyonel özelliklere sahip. Şimdiden adından söz ettiren, gelecek vaat eden bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.

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