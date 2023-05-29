Haberler Fransa Ligue 1 Dualar Sergio için

Dualar Sergio için

PSG’nin kalecisi Sergio Rico attan düşerek ağır şekilde yaralandı Kafasına aldığı darbeden dolayı entübe olan Rico’nun durumu stabil

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Dualar Sergio için

Ligue 1 şampiyonu PSG'de forma giyen kaleci Sergio Rico'dan kötü bir haber geldi. İspanyol gazetesi MARCA'da yer alan habere göre 29 yaşındaki eldiven, attan düşerek başını yere vurdu ve ağır yaralandı. Rico, acilen helikopterle Sevilla'da hastaneye kaldırıldı. MARCA'nın bildirdiğine göre kafasına aldığı darbeden dolayı entübe olan İspanyol kalecinin durumu stabil... Rico'nun eski kulübü Sevilla, kaza haberinin ardından oyuncuya geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sevilla'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Güçlü ol ve çabuk toparlan" ifadesi kullanıldı. PSG ile sözleşmesi 2024 yazında sona erecek olan Rico, mevcut sezonda resmi müsabakalarda hiç forma şansı bulamadı.

DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Kopil'i görenleri şoke etti! Serhan Arslan 'yok artık' dedirtti!
Başkan Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı: Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun
O rakam ortaya çıktı! İşte F.Bahçe'nin Livakovic teklifi
Galatasaray'dan savunmaya sürpriz isim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Attan düşen Sergio Rico yoğun bakımda!
Yine mi Messi!
İstanbul'un fethi mesajları resimli 2023
Seçimin 2. turunda kaç kişi oy kullandı?
29 Mayıs resmi tatil mi 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor F.Bahçe'de şok ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor 01:05
Disiplinden taviz vermedi! İdmanda... Disiplinden taviz vermedi! İdmanda... 01:05
Beşiktaş'a Atiba'nın yerine dünya yıldızı! Beşiktaş'a Atiba'nın yerine dünya yıldızı! 01:05
Ve resmi açıklama! F.Bahçe'ye gelecek mi? Ve resmi açıklama! F.Bahçe'ye gelecek mi? 01:05
Mancini kararını verdi! Zaniolo... Mancini kararını verdi! Zaniolo... 01:05
Origi'den transfer kararı! F.Bahçe'ye kötü haber Origi'den transfer kararı! F.Bahçe'ye kötü haber 01:05
Daha Eski
G.Saray elinden kaçırdı! İşte yeni takımı G.Saray elinden kaçırdı! İşte yeni takımı 01:05
Transferle ayrılık! İşte yeni adresi Transferle ayrılık! İşte yeni adresi 01:05
Attan düşen Sergio Rico yoğun bakımda! Attan düşen Sergio Rico yoğun bakımda! 01:05
Aslan'a sürpriz 10 numara! Buruk istedi Aslan'a sürpriz 10 numara! Buruk istedi 01:05
F.Bahçe'nin eski gözdesi Fırtına'nın gündeminde! F.Bahçe'nin eski gözdesi Fırtına'nın gündeminde! 01:05
Flaş sözler! "Jesus rahatsız etmiyor da Güneş mi ediyor?" Flaş sözler! "Jesus rahatsız etmiyor da Güneş mi ediyor?" 01:05