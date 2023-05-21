Haberler Fransa Ligue 1 Reims - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Reims - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Reims ile Angers karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 11:30
Reims - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Reims - Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 36. haftada Reims ile Angers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Angers maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

REIMS - ANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Reims
Diouf; Busi, Agbadou, Abdelhamid, Foket; Matusiwa, Cajuste, Munetsi; Flips, Balogun, Ito

Angers
Bernardoni; Thioub, Valery, Blazic, Bamba, Kalumba; Bentaleb, Mendy, Abdelli; Niane, Sima

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Ünlü golcü Mbaye Diagne’ye hırsızlık soruşturması! Suçladığı şoför: Esas o arabamı benden çaldı!
Orhan Gencebay'ı öldürdüler! Peki ama neden? "Sanal bir komplo, bir taşla iki kuş vuracaklardı"
Ateş'ten Icardi ve Valencia kıyaslaması! "Geçebilirdi"
G.Saray'dan Devler Ligi hamlesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Auxerre - PSG maçı hangi kanalda?
Lorient - Lens maçı hangi kanalda?
İstanbul barajlardaki doluluk oranı 21 Mayıs 2023
Son dakika deprem mi oldu 21 Mayıs?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye transfer çalımı mı? Sürpriz isim tribünde F.Bahçe'ye transfer çalımı mı? Sürpriz isim tribünde 11:16
G.Saray'dan Devler Ligi hamlesi! Transfer... G.Saray'dan Devler Ligi hamlesi! Transfer... 11:14
Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda? 11:08
Vanspor'un play-off'taki rakibi belli oldu! Vanspor'un play-off'taki rakibi belli oldu! 11:05
Manisa FK - Pendikspor maçı hangi kanalda? Manisa FK - Pendikspor maçı hangi kanalda? 11:03
Çaykur Rizespor - Altınordu maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Altınordu maçı hangi kanalda? 10:57
Daha Eski
Zaha'nın istediği ücret ortaya çıktı! Zaha'nın istediği ücret ortaya çıktı! 10:50
Erzurumspor - Boluspor maçı hangi kanalda? Erzurumspor - Boluspor maçı hangi kanalda? 10:47
Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? 10:43
Denver seriyi 3-0'a getirdi! Denver seriyi 3-0'a getirdi! 10:35
Auxerre - PSG maçı hangi kanalda? Auxerre - PSG maçı hangi kanalda? 10:31
Lorient - Lens maçı hangi kanalda? Lorient - Lens maçı hangi kanalda? 10:27