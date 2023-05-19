Haberler Fransa Ligue 1 Lionel Messi için teklif yükselttiler! Çılgın rakam

Lionel Messi için teklif yükselttiler! Çılgın rakam

Son dakika spor haberleri... Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Lionel Messi için yapılan son teklif netleşti. Adı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'le anılan Arjantinli yıldız için 500 milyon euro önerildiği ifade edildi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 14:14
Lionel Messi için teklif yükselttiler! Çılgın rakam

Paris Saint-Germain ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi'nin, Fransız ekibiyle yeni sözleşme imzalamamasının ardından takımdan ayrılacağı kesinleşti.

Geçtiğimiz haftalarda kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a giden Messi kadro dışı bırakılmıştı. Ardından özür dileyen yıldız tekrardan affedilip kadroya dahil edildi.

Futbol dünyasında geleceği en çok konuşulan isim olan Arjantin kaptanının ismi, dünya çapında birçok takım ile anılıyor. Dünya yıldızına daha önceden Al-Hilal 400 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Ntvspor'un Daily Express'ten derlediği habere göre, Arabistan ekibinin bu teklifi 100 milyon euro daha artırarak Messi'ye 500 milyon euro'luk bir teklif yaptığı bilidirildi.

"SEZON SONUNDA KARAR VERECEĞİZ"

Geçtiğimiz günlerde Lionel Messi'nin Al-Hilal ile yeni sözleşme için el sıkıştığı ileri sürülmüş, bu iddiaları futbolcunun babası Jorge Messi yalanlamış ve gelecek sezon için herhangi bir takımla anlaşmadıklarını belirtmişti. Jorge Messi iddiaların ardından, "Gelecek sezon için herhangi bir kulüple kesinlikle hiçbir anlaşma yapılmadı. Duruma sezon sonunda karar vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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