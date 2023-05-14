Toulouse ile Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Toulouse - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 35. haftada Toulouse ile Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Nantes maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BeIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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TOULOUSE - NANTES MAÇI HANGİ KANALDA?

Toulouse

Dupe; Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo; Spierings, Van den Boomen; Aboukhlal, Dejaegere, Chaibi; Dallinga

Nantes

Laftont; Victor, Castelletto, Pallois; Centonze, Girotto, Moutoussamy, Merlin; Blas; Mohamed, Ganago