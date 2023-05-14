Brest - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 35. haftada Brest ile Auxerre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - Auxerre maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BeIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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BREST - AUXERRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Brest

Bizot; Lala, Chardonnet, Brassier, Duverne; Less-Melou; Lemarechal, Belkebla, Magnetti, Le Douaron; Mounie

Auxerre

Radu; Raveloson, Jubal, Toure; Zedadka, Massengo, Toure, Mensah; Hein, Da Costa; Niang