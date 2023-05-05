PSG'nin yeni sezon transfer hedefleri belli oldu!

Luis Campos'un PSG kadrosu için hedeflediği oyuncu tipleri ve isimleri netleşmeye başladı.

L'equipe'in haberine göre; işte o isimler:

Sol stoper için:

Aymeric Laporte (Manchester City)

Lucas Hernandez (Bayern Münih)

Evan Ndicka (Frankfurt)

󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Fikayo Tomori (AC Milan)

Atletik merkez orta saha için:

Manu Koné (Mönchengladbach)

Khepren Thuram (Nice)

Youssouf Fofana (Monaco)

Ibrahim Sangaré (PSV)

Yaratıcı sağ kanat için:



Moussa Diaby (Leverkusen)

Michael Olise (Crystal Palace)

Rayan Cherki (Lyon)

Bernardo Silva (Manchester City)

Komple forvet için:

Victor Osimhen (Napoli)

Randal Kolo Muani (Frankfurt)