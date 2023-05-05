PSG'nin yeni sezon transfer hedefleri belli oldu!

Luis Campos'un PSG kadrosu için hedeflediği oyuncu tipleri ve isimleri netleşmeye başladı.
L'equipe'in haberine göre; işte o isimler:
Sol stoper için:
Aymeric Laporte (Manchester City)
Lucas Hernandez (Bayern Münih)
Evan Ndicka (Frankfurt)
Fikayo Tomori (AC Milan)
Atletik merkez orta saha için:
Manu Koné (Mönchengladbach)
Khepren Thuram (Nice)
Youssouf Fofana (Monaco)
Ibrahim Sangaré (PSV)
Yaratıcı sağ kanat için:
Moussa Diaby (Leverkusen)
Michael Olise (Crystal Palace)
Rayan Cherki (Lyon)
Bernardo Silva (Manchester City)
Komple forvet için:
Victor Osimhen (Napoli)
Randal Kolo Muani (Frankfurt)