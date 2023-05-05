Haberler Fransa Ligue 1 PSG'nin yeni sezon transfer hedefleri belli oldu!

PSG'nin yeni sezon transfer hedefleri belli oldu!

Fransa Ligue 1 takımlarından PSG'de yeni sezon transfer çalışmaları Luis Campos önderliğinde devam ediyor. Campos, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonlukl hedefiyle oynayacak bir kadro için kolları sıvadı. İşte o isimler...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 10:57
PSG'nin yeni sezon transfer hedefleri belli oldu!

Luis Campos'un PSG kadrosu için hedeflediği oyuncu tipleri ve isimleri netleşmeye başladı.

L'equipe'in haberine göre; işte o isimler:

Sol stoper için:

Aymeric Laporte (Manchester City)
Lucas Hernandez (Bayern Münih)
Evan Ndicka (Frankfurt)
󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Fikayo Tomori (AC Milan)

Atletik merkez orta saha için:

Manu Koné (Mönchengladbach)
Khepren Thuram (Nice)
Youssouf Fofana (Monaco)
Ibrahim Sangaré (PSV)

Yaratıcı sağ kanat için:


Moussa Diaby (Leverkusen)
Michael Olise (Crystal Palace)
Rayan Cherki (Lyon)
Bernardo Silva (Manchester City)

Komple forvet için:

Victor Osimhen (Napoli)
Randal Kolo Muani (Frankfurt)

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