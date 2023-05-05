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Lionel Messi'den özür paylaşımı!

Son dakika spor haberi: Kulüpten habersiz Suudi Arabistan'a giden ve bu yüzden 2 haftalığına kadro dışı bırakılan Lionel Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takım arkadaşlarından özür diledi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 18:44
Lionel Messi'den özür paylaşımı!

Sezon sonunda PSG'den ayrılacağı konuşulan ve kulüpten habersiz Suudi Arabistan'a gittiği için 2 haftalığına kadro dışı bırakılan Lionel Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takım arkadaşlarından özür diledi.

Arjantinli yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Her zaman olduğu gibi, maçtan bir gün sonra da izinli olacağımızı düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize ettim ve iptal edemedim çünkü bunu daha önce bir kere yapmıştım. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün hakkımda vereceği kararı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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