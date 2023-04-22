Haberler Fransa Ligue 1 Auxerre - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Auxerre - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Auxerre ile Lille karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Auxerre - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 14:30
Auxerre - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Auxerre - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Auxerre ile Lille karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Auxerre - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUXERRE - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Auxerre - Lille maçı 21 Nisan Cuma günü saat 18.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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AUXERRE - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Auxerre
Leon; I. Toure, Jubal, Jeanvier; Raveloson, B. Toure, M'Changama, Boto; Sinayoko, Da Costa; Niang

Lille
Chevalier; Diakite, Fonte, Alexsandro, Ismaily; Martin, Andre Gomes; Cabella, Angel Gomes, Bamba; David

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