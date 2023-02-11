Clermont - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Clermont ile Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Clermont ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Clermont - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLERMONT - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Clermont - Marsilya maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 23.00'te beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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CLERMONT - MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Clermont

Diaw; Ogier, Wieteska, Caufriez; Allevinah, Magnin, Khaoui, Borges; Cham, Bela; Kyei

Marseille:

Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi; Clauss, Malinovskyi, Guendouzi, Tavares; Under, Payet; Sanchez