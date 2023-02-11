Haberler Fransa Ligue 1 Clermont - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Clermont - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Clermont sahasında Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Clermont - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 11:53 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 12:00
Clermont - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Clermont ile Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Clermont ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Clermont - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLERMONT - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Clermont - Marsilya maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 23.00'te beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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CLERMONT - MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Clermont

Diaw; Ogier, Wieteska, Caufriez; Allevinah, Magnin, Khaoui, Borges; Cham, Bela; Kyei

Marseille:

Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi; Clauss, Malinovskyi, Guendouzi, Tavares; Under, Payet; Sanchez

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