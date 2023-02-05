Ajaccio - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Ajaccio - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Ajaccio - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJACCIO - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajaccio - Nantes maçı 5 Şubat Pazar günü saat 17.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

AJACCIO - NANTES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ajaccio

Sollacaro; Diallo, Avinel, Gonzalez, Youssouf; Barreto, Mangani, Marchetti, Spadanuda; Djitte, El Idrissy

Nantes

Lafont; Centonze, Girotto, Victor, Hadjam; Sissoko, Chirivella; Blas, Moutoussamy, Simon; Delort