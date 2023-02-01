Montpellier 1-3 PSG (Maç sonucu ÖZET)

Ligue 1'in 21. haftasında PSG, deplasmanda Montpellier'e konuk oldu.

Stade de la Mosson'da oynanan maçın 10. dakikasında Mbappe penaltı kaçırırken 32. dakikada Sergio Ramos, baş dönmesi nedeniyle oyundan çıktı.

35. dakikada ise Messi'nin golü VAR'dan döndü ve ilk yarı golsüz sonuçlandı.

Mücadelenin 55. dakikasında Fabian Ruiz PSG'yi öne geçirirken 72. dakikaya gelindiğinde Fabian Ruiz, bu kez Messi'ye asist yaptı ve skor 2-0'a geldi.

89'da Montpellier Nordin ile farkı bire indirse de, 90+2'de genç oyuncu Zaire-Emery, skoru 3-1 yaparak perdeyi kapatan isim oldu: 3-1.

Bu sonuçla PSG, 51 puana yükselirken Montpellier ise 20 puanda kaldı.