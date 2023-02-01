Rennes - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Rennes - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Rennes ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Rennes - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Strasbourg maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'da beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.

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