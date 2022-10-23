Reims Auxerre maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Reims-Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın!
Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Reims sahasında Auxerre'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini sıkça aratıyor.
REIMS-AUXERRE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Reims'in sahasında Auxerre'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
REIMS-AUXERRE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Reims: Diouf; De Smelt, Gravillon, Abdelhamid; Flips, Munetsi, Matusiwa, Doumbia, Locko; Balogun, Zeneli
Auxerre: Costil; Joly, Jubal, Jeanvier, Bernard; Toure, Raveloson; Sinayoko, Autret, Sakhi; Da Costa