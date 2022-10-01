Strasbourg - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Strasbourg ile Rennes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Strasbourg - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Rennes maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de beIN SPORTS 1 MAX'ta canlı yayınlanacak.

STRASBOURG - RENNES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg

Sels; Doukoure, Perrin, Le Marchand; Pierre-Gabriel, Bellegarde, Diarra, Aholou, Lienard; Gameiro, Diallo

Rennes

Mandanda; Traore, Rodon, Theate, Truffert; Tait, Bourigeaud, Doku, Majer, Terrier; Gouiri