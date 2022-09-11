Strasbourg - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Clermont maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Strasbourg ile Clermont karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Strasbourg - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - CLERMONT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Clermont maçı 11 Eylül Pazar günü saat 14.00'te beIN SPORTS 2 MAX ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

STRASBOURG - CLERMONT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg

Sels; Pierre-Gabriel, Le Marchand, Djiku; Bellegarde, Aholou, Diarra, Dagba; Thomasson; Diallo, Ajorque

Clermont

Diaw; Caufriez, Seidu, Wieteska; Bela, Gastien, Gonalons, Borges; Dossou, Kyei, Allevinah