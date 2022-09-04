Brest - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Brest ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Brest - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - Strasbourg maçı 4 Eylül Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

BREST - STRASBOURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brest

Bizot; Duverne, Dari, Chardonnet, Brassier; Magnetti, Belkebla; Dembele Honorat, Belaili; Slimani

Strasbourg

Sels; Pierre-Gabriel, Doukoure, Djiku; Delaine, Prcic, Bellegarde, Thomasson, Lienard; Diallo, Gameiro