Haberler Fransa Ligue 1 Brest - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Brest ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Brest - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 18:02
Brest - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Brest ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Brest - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - Montpellier maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

Brest - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BREST - MONTPELLIER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brest

Bizot; Duverne, Dari, Chardonnet, Brassier; Magnetti, Belkebla, Lees-Melou; Honorat, Belaili, Le Douaraon

Montpellier

Omlin; Sacko, Cozza, Sakho, Sainte-Luce; Nordin, Ferri, Chotard, Leroy, Khazri; Wahi

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