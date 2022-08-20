Igor Tudor'dan Cengiz Ünder'i şok eden hamle! Girdikten 19 dakika sonra oyundan aldı

Ligue 1'in 3. haftasında Marsilya, 76. dakikada 10 kişi kaldığı maçta sahasında Nantes'ı 2-1 mağlup etti.

Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, 65. dakikada Alexis Sanchez yerine Cengiz Ünder'i oyuna aldı. Oyuna sonradan dahil olan milli yıldız, Tudor'un süpriz kararı ile yerini 84. dakikada Duje Caleta-Car'a bıraktı.

Cengiz ünder oyuncu değişikliği kararını şaşkınlıkla karşıladı.

İşte Cengiz Ünder'in değişikliğe verdiği tepki:

Oyundan alınan milli oyuncu direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.