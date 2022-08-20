Haberler Fransa Ligue 1 Igor Tudor'dan Cengiz Ünder'i şok eden hamle! Girdikten 19 dakika sonra oyundan aldı

Igor Tudor'dan Cengiz Ünder'i şok eden hamle! Girdikten 19 dakika sonra oyundan aldı

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Marsilya sahasında Nantes'ı konuk etti. Mücadelede Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor'un Cengiz Ünder'i oyuna soktuktan 19 dakika sonra oyundan alması hem milli yıldızı hem de taraftarları şaşırttı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 00:28
Igor Tudor'dan Cengiz Ünder'i şok eden hamle! Girdikten 19 dakika sonra oyundan aldı

Ligue 1'in 3. haftasında Marsilya, 76. dakikada 10 kişi kaldığı maçta sahasında Nantes'ı 2-1 mağlup etti.

Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, 65. dakikada Alexis Sanchez yerine Cengiz Ünder'i oyuna aldı. Oyuna sonradan dahil olan milli yıldız, Tudor'un süpriz kararı ile yerini 84. dakikada Duje Caleta-Car'a bıraktı.

Cengiz ünder oyuncu değişikliği kararını şaşkınlıkla karşıladı.

İşte Cengiz Ünder'in değişikliğe verdiği tepki:

Oyundan alınan milli oyuncu direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

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