Haberler Fransa Ligue 1 Monaco 1-1 Stade Rennes (MAÇ SONUCU-ÖZET) | 10 kişi Monaco kaybetmedi!

Monaco 1-1 Stade Rennes (MAÇ SONUCU-ÖZET) | 10 kişi Monaco kaybetmedi!

Fransa Ligue 1'in 2. hafta maçında Monaco evinde Stade Rennes'i konuk etti. Zorlu mücadele 1-1 sona erdi. Maçın ilk golü 59. dakikada Laborde'den geldi. Bu golle misafir takım 1-0 öne geçti. Ancak Monaco 72. dakikada Embolo ile eşitliği sağladı. Maçın 15. dakikasında ev sahibiden Fofana, gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 20:06
Monaco 1-1 Stade Rennes (MAÇ SONUCU-ÖZET) | 10 kişi Monaco kaybetmedi!

Fransa Ligue 1'in 2. hafta maçında Monaco evinde Stade Rennes'i konuk etti.

Maçın 15. dakikasında ev sahibiden Fofana, gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı. Monaco 33 dakikada penaltı kazandı. Disadi'nin kullandığı penaltıyı S. Rennes kalecisi Mandanda kurtarmayı başardı. Maçın ilk golü 59. dakikada Laborde'den geldi. Bu golle misafir takım 1-0 öne geçti. Ancak Monaco 72. dakikada Embolo ile eşitliği sağladı.

MONACO 10 KİŞİ 1 PUANI KURTARDI

İki takım buldukları karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı.

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