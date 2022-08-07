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Marsilya 4-1 Reims (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa Ligue 1'in ilk hafta maçında sahasında Reims'i ağırladı. Mücadeleyi 4-1 kazanan Marsilya sezona galibiyetle başladı. Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Wout Faes (kendi kalesine), 45+1. dakikada Nuno Tavares, 75. ve 90+4. dakikalarda Kolombiyalı Luis Suarez kaydetti. Konuk ekibin tek golü 84. dakikada Folarin Balogun'dan geldi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 23:51
Marsilya 4-1 Reims (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya, konuk ettiği Reims'i 4-1 yendi.

Teknik direktörlüğünü Hırvat Igor Tudor'un üstlendiği Olimpik Marsilya, ligin ilk hafta mücadelesinde Reims'ı ağırladı.

Marsilya, 13. dakikada Wout Faes (kendi kalesine), 45+1. dakikada Nuno Tavares, 75. ve 90+4. dakikalarda Kolombiyalı Luis Suarez'in ağları sarsmasıyla rakibini 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü, 84. dakikada Folarin Balogun'dan geldi.

Olimpik Marsilya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Cengiz Ünder, 62. dakikada yerini Jordan Veretout'a bıraktı.

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