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Lille 1-2 Lens (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Lille sahasında Lens'i ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Lens'e galibiyeti getiren golleri Przemysław Frankowski ve Arnaud Muinga kaydetti. Lille'in tek golü Xeka'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 01:35
Lille 1-2 Lens (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 32. hafta mücadelesinde Lille sahasında Lens'e 2-1 yenildi. Konuk takımın gollerini 4. dakikada Przemysław Frankowski ve 37. dakikada Arnaud Muinga attı. Ev sahibi takımın tek golü ise 45+1. dakikada Xeka'dan geldi.

Lille'de forma giyen milli futbolculardan Zeki Çelik, 79 dakika sahada kalırken Burak Yılmaz hastalığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Lille, 48 puanda kaldı. 50 puana ulaşan Lens ise puan tablosunda Lille'in üstüne çıkarak 7. sıraya yerleşti.

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