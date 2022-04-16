Lille 1-2 Lens (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 32. hafta mücadelesinde Lille sahasında Lens'e 2-1 yenildi. Konuk takımın gollerini 4. dakikada Przemysław Frankowski ve 37. dakikada Arnaud Muinga attı. Ev sahibi takımın tek golü ise 45+1. dakikada Xeka'dan geldi.
Lille'de forma giyen milli futbolculardan Zeki Çelik, 79 dakika sahada kalırken Burak Yılmaz hastalığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Lille, 48 puanda kaldı. 50 puana ulaşan Lens ise puan tablosunda Lille'in üstüne çıkarak 7. sıraya yerleşti.