Lyon - Bordeaux 6-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lyon ile Bordeaux, Fransa Ligue 1'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Parc Olympique Lyonnais'da oynanan mücadelede hakem Florent Batta düdük çaldı.
Karşılaşmayı 6-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Lyon'a galibiyeti getiren golleri Toko Ekambi (2), Moussa Dembele (2), Lucas Paqueta ve Romain Faivre kaydetti. Bordeaux'nun tek golü Sekou Maraa'dan geldi.
Lyon bu galibiyetle puanını 49'a yükseltti. Bordeaux ise 26 puanda kaldı. Lyon, gelecek hafta Brest'e konuk olacak. Bordeaux sahasında St. Etienne'i ağırlayacak.