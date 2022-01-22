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Lens Marsilya: 0-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fransa Lig 1'in 22. haftasında milli yıldızımız Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya, deplasmanda Lens'e konuk oldu. Cengiz'in 90 dakika sahada kaldığı müsabakada Cedric Bakambu ile Guendouzi, maçın skorunu getiren golleri kaydetti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 01:25
Lens Marsilya: 0-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Marsilya, deplasmanda Lens'e konuk oldu.

Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan maçı Marsilya 2-0'lık net skorla kazandı ve üç puanı aldı.

Karşılaşmada kaptan Payet, 34. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek ilk yarıyı Marsilya'nın önde tamamlamasını sağladı. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü bırakmayan Marsilya'da 75. dakikada yeni transfer Cedric Bakambu oyuna girdi. 2 dakika sonra 77'de Guendouzi'nin asistinde Bakambu golünü atarak farkı ikiye çıkardı ve Marsilya'nın galibiyetini ilan etti.

Öte yandan Milli oyuncumuz Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Marsilya 40 puana yükseldi ve PSG'nin 10 puan gerisinde ikinci sırada haftayı tamamladı. Lens ise 33 puanda kaldı.

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